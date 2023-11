Tarifverhandlungen bei der Bahn haben begonnen

Er signalisierte aber auch Kompromissbereitschaft. „Wir werden sehen, was am ersten Verhandlungstag kommt“, sagte er am Morgen in Berlin. Kompromisse seien immer möglich. Auch die geforderte Arbeitszeitabsenkung der Gewerkschaft für Schichtarbeiter könne in Schritten umgesetzt werden. „Streiks gibt es erst, wenn die Verhandlungen abgebrochen sind oder gescheitert.“