Taxi-Festpreise sollen die Branche konkurrenzfähig halten

In Köln oder auch Nürnberg dagegen gibt es von Seiten der Städte noch keine Überlegungen in diese Richtung. Das klassische Taxameter sei oft das Mittel der Wahl, da es streckengenau abrechne, schreibt die Stadtverwaltung in Nürnberg. „Ob das also in Zukunft auch in Nürnberg relevant wird, hängt sicher von der Marktentwicklung insgesamt ab.“ Augsburg ist noch in der Prüfung und will die Münchner Erfahrungen einbeziehen, ähnlich sieht es in Dresden aus.