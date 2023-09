Traditionell stärkste Börsenphase beginnt mit Sorgen

Neue Höchstkurse an den Aktienmärkten, wie sie noch im Sommer gesehen wurden, scheinen aktuell im sich verdüsternden Konjunkturszenario eine Illusion: In Deutschland etwa hatte sich das Ifo-Geschäftsklima zuletzt den fünften Monate infolge weiter verschlechtert und für die Eurozone wird der Eintritt in eine Rezession erwartet.