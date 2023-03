Umweltressort sieht Prognose des Verkehrsministers skeptisch

Berlin (dpa) - . Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) stellt die Prognose eines stark wachsenden Güterverkehrs auf der Straße in Frage. „Ich bin skeptisch, ob alle prognostizierten Bedarfe so eintreten werden“, sagte Lemke dem Nachrichtenportal t-online. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte am Freitag seine Prognose vorlegt. Er bekräftigte vor diesem Hintergrund seine Forderung nach einem schnelleren Bau auch von Autobahnen.