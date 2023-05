Ungewissheit über US-Schuldenstreit bremst Dax aus

Am Markt nutzten Anleger gesunkene Kurse bei Immobilien-Aktien. Die Branche leidet unter der Zinswende der Notenbanken. Bauen und Häuserkäufe werden teurer, die Nachfrage sinkt. Offenbar sehen viele Marktteilnehmer aber eine Chance auf Bodenbildung. So gewannen Vonovia-Aktien an der Dax-Spitze 3,8 Prozent. Aktien des Gendiagnostik-Unternehmens Qiagen legten um 2,4 Prozent zu. Die Investmentbank Morgan Stanley hatte sie hochgestuft.