US-Börsen belasten den Dax - Minus 0,5 Prozent

Anleger blickten zudem auf die Wall Street, die am Dienstag mit deutlichen Verlusten aus dem verlängerten Wochenende zurückgekehrt ist. „Die aktuelle Schwäche in New York ist dem Stimmungswechsel in Sachen Geldpolitik zu verdanken“, schrieb Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets.