US-Schuldenstreit lässt Dax sinken

Frankfurt/Main (dpa) - . Die ausstehende Lösung im US-Schuldenstreit hat den Dax am Dienstag ausgebremst. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich 0,44 Prozent tiefer mit 16.152,86 Punkten aus dem Handel. Damit entfernte er sich weiter von seinem am Freitag erreichten Rekordhoch von 16 331 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,71 Prozent auf 27.388,16 Punkte bergab.