Verdi: Warnstreiks an Flughäfen haben begonnen

Hannover (dpa) - . Die Gewerkschaft Verdi hat am späten Donnerstagabend damit begonnen, mit Warnstreiks weite Teile des deutschen Luftverkehrs lahmzulegen. In Hannover seien die ersten Beschäftigten in den Ausstand getreten, sagte ein Verdi-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.