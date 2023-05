Video legt Biontech-Gründer falsche Aussagen in den Mund

Mainz. Der Krebsforscher und Immunologe Uğur Şahin gründete 2008 zusammen mit seiner Ehefrau Özlem Türeci das Unternehmen Biontech, das durch die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus weltbekannt wurde. Für ihre Arbeit wurden sie unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet - und ernteten zugleich den Hass der Impfgegner-Szene. Nun wird in diesen Kreisen ein Video geteilt, in dem der angesehene Wissenschaftler unerwartete Dinge zu sagen scheint: So soll er selbst gar nicht geimpft sein und sein Unternehmen in Wirklichkeit gar nichts erfunden haben. Aber ist das Video echt?