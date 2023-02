Warum viele Postbank-Kunden sauer sind

Leser dieser Zeitung melden sich ebenfalls. „Wir können Sie in absehbarer Zeit nicht bedienen“, das ist laut Günter Linke eine Standardansage, die Postbank-Kunden von morgens bis abends zu hören bekommen. „Es ist einfach kein Durchkommen, weil die Umstellung der IT auf die Systeme der Deutschen Bank offenbar krachend gegen die Wand gefahren ist“, berichtet der Taunussteiner. Der Mitarbeiter einer Mediaagentur, der eine Generalvollmacht für das Nachlasskonto seiner verstorbenen Mutter hat, kann das Geld nicht an die Erben auszahlen, da die Postbank das Konto blockiert. Bei der Sparda-Bank habe der gleiche Vorgang dagegen zwei Tage in Anspruch genommen. „Da habe ich wohl Pech gehabt, dass ich in die IT-Umstellung der Postbank geraten bin.“ Inzwischen hat sich Linke an den Ombudsmann für private Banken gewandt.