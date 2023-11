Vonovia verkauft Wohnungen - Milliardenerlös erzielt

Zudem will sich Vonovia erneut Geld mit dem Verkauf einer weiteren Beteiligung an einem Immobilienportfolio beschaffen. Vonovia werde rund 30 Prozent am Bestand in Norddeutschland für eine Milliarde Euro an den Finanzinvestor Apollo veräußern. Die etwa 31.000 Wohnungen liegen mehrheitlich in Kiel, Bremen und Lübeck. Das Geschäft soll Ende des Jahres abgeschlossen sein. Apollo hat in diesem Jahr für die gleiche Summe bereits einen Minderheitsanteil an Vonovias Südewo-Portfolio in Baden-Württemberg erworben.