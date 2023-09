Vor Baugipfel: Geywitz kündigt „konjunkturelle Impulse“ an

Berlin (dpa) - . Die Bundesregierung will wegen der Flaute beim Wohnungsbau die staatliche Hilfen zum Bau oder Kauf der eigenen vier Wände ausweiten und selbst eine weitere Milliarde Euro in Wohnheime investieren. Das kündigte Bauministerin Klara Geywitz in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur vor dem Wohnungsbaugipfel am Montag an.