Vor Baugipfel: IG Bau für 50-Milliarden-Konjunkturpaket

Berlin (dpa) - . Vor einem Spitzentreffen von Bundesregierung und Wohnungswirtschaft im Kanzleramt hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt ihre Forderung nach einem 50 Milliarden Euro schweren Konjunkturprogramm für den Wohnungsbau bekräftigt. „Gerade in letzter Zeit wurden doch recht erfolgreich Konjunkturprogramme aufgelegt. Es ist wieder an der Zeit“, sagte der Vorsitzende Robert Feiger der „Bild am Sonntag“.