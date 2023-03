Vor Warnstreiktag: Arbeitgeber attackieren Gewerkschaften

An diesem Montag soll der Verkehr in ganz Deutschland umfassend bestreikt werden. (© Hendrik Schmidt/dpa)

Millionen Reisende und Pendler in ganz Deutschland werden am Montag von einem wohl beispiellosen Warnstreik im Verkehr betroffen sein. An dem Vorgehen der Gewerkschaften gibt es...