VW liefert mehr Autos aus - Kaufzurückhaltung bei E-Autos

Wolfsburg (dpa) - . Der VW-Konzern hat im September erneut mehr Neuwagen ausgeliefert als im schwachen Vorjahresmonat. Weltweit seien in dem Monat 830.600 Fahrzeuge aller Konzernmarken ausgeliefert worden, 9,9 Prozent mehr als im September 2022, teilte VW am Freitag in Wolfsburg mit. In den ersten neun Monaten insgesamt lag das Plus bei 10,9 Prozent: Von Januar bis September wurden 6,75 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert.