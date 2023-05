Wärmewende: Was wird aus vier Millionen Gasetagenheizungen?

Was sagt der Gesetzentwurf zum Thema Gasetagenheizungen?

In Paragraf 71 findet sich für sie eine Übergangsregelung. Demnach muss der Eigentümer der Heizungen, also der Vermieter, binnen drei Jahren nach dem Austausch der ersten Etagenheizung entscheiden, ob eine Umstellung auf eine zentrale Wärmequelle vorgenommen werden soll oder nicht. Wenn eine zentrale Heizung auf Basis von 65 Prozent Erneuerbaren Energien eingebaut werden soll, hat der Eigentümer dafür weitere zehn Jahre Zeit. Wenn weiter dezentral geheizt werden soll, müssen spätestens ein Jahr nach Ablauf der Drei-Jahres-Entscheidungsfrist alle neuen Heizungen die Erneuerbaren-Vorgabe erfüllen. Geht also in einem größeren Wohngebäude eine Etagenheizung kaputt, fängt die Uhr an zu ticken; es bleiben aber bis zu 13 Jahre Zeit für den Umstieg. Grundsätzlich gilt das auch für Besitzer von Eigentumswohnungen. Dann muss sich die Eigentümergemeinschaft darüber verständigen, wie sie in Zukunft heizen möchte.