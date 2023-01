Warten auf den Post-Corona-Boom in Deutschland

Wiesbaden/Berlin (dpa) - . Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat die Hoffnung auf einen kräftigen Konjunkturaufschwung in Deutschland nach zwei Corona-Jahren zunichtegemacht. Dennoch „konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten“, erläuterte die neue Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand, bei der Vorstellung der ersten Schätzung für das vergangene Jahr am Freitag in Berlin. Demnach wuchs Europas größte Volkswirtschaft 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent.