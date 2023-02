Warten auf Wall Street-Impulse: Dax startet mit Minus

Im frühen Handel gab der Dax leicht um 0,18 Prozent auf 15.449,47 Punkte nach. Seit dem Jahreshoch vor zwei Wochen bei 15.658 Punkten macht der deutsche Leitindex keine Fortschritte mehr - vor allem wegen der in den USA sowie in Europa wieder hochgekochten Zinssorgen. Im Tagesverlauf könnten Einkaufsmanagerindizes in den Blick rücken, zunächst jene aus der Eurozone. Der Fokus der Anleger liegt derzeit aber eher auf Daten aus den USA.