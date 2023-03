Warum Konzerttickets manchmal urplötzlich teurer werden

Bruce Springsteen tritt am 21. Juli auf dem Hockenheimring auf. (© Chris O'Meara/AP)

Bruce Springsteen tritt am 21. Juli auf dem Hockenheimring auf. (© Chris O'Meara/AP)

Konzertveranstalter testen in Deutschland dynamisch mit der Nachfrage steigende Ticketpreise. Was steckt hinter dem „dynamic pricing” - und was bedeutet es für Fans?