Welche Rechte haben Passagiere bei Flugausfällen?

Frankfurt . Gedränge vor den Schaltern der Lufthansa am Frankfurter Flughafen. Eine Computerstörung hat die Abfertigung bei Deutschlands größter Fluggesellschaft zeitweise lahmgelegt. Mehr als 230 Verbindungen in Frankfurt werden gestrichen. Viele Flüge sind verspätet. Zwischenzeitlich sind sogar keine Landungen mehr möglich, da es keine Abstellmöglichkeiten für die Flugzeuge in Frankfurt mehr gibt. Betroffen sind vor allem Kurz- und Mittelstrecken. Am Freitag geht es weiter mit den Einschränkungen im Luftverkehr. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wird mit einem ganztägigen Warnstreik den Flughafen lahmlegen. Nur die Hilfsflüge ins Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien können abheben. Passagierflieger bleiben am Boden. Doch welche Rechte haben Fluggäste bei Flugausfällen und Verspätungen?