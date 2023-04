Wer zahlt die höchste Dividende?

Wer schneidet im Dividendenjahrgang 2023 am besten ab?

In der ersten Börsenliga Dax planen 13 Unternehmen eine zweistellige Dividendensteigerung. Vorne liegen MTU mit einem Plus von 52 Prozent, Deutsche Bank mit 50 Prozent und BMW mit 46 Prozent, wobei diese Erhöhung mit 1,8 Milliarden Euro den stärksten Volumeneffekt hat. In der zweiten Börsenliga MDax ist Wacker Chemie mit einer Anhebung um 50 Prozent auf 12 Euro je Aktie mit einer Ausschüttung von 626 Millionen Euro neuer Volumenprimus. Im SDax profitieren Anleger insbesondere bei Hochtief mit plus 109 Prozent und Traton mit plus 40 Prozent.