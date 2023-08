Wichtigste deutsche Aktienindizes im Minus

Frankfurt/Main (dpa) - . Zins- und damit auch Konjunktursorgen dominieren weiterhin das Geschehen am deutschen Aktienmarkt. Die wichtigsten Indizes gaben am Donnerstag nach, während die Renditen an den Anleihemärkten stiegen. Das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed hatte die Erkenntnis gebracht, dass die Tür für weitere Zinserhöhungen offen bleibt.