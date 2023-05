Wirecard-Buchhalter: Konzern lebte auf Pump

In Wahrheit machte die Wirecard-Gruppe laut Anklage hohe Verluste, so dass es demnach die Kredite waren, die den defizitären Konzern über Wasser hielten - so jedenfalls die Sicht der Staatsanwaltschaft, die von Braun vehement bestritten wird. Der Buchhalter im Zeugenstand bestätigte zwar einerseits, dass der Konzern auf Kredit lebte, betonte jedoch andererseits, dass er die Geschäfte für echt gehalten habe: „Ich habe an die Zahlen geglaubt“, sagte er. „Ich habe bis zum heutigen Tag die Aktien von Wirecard.“