Wirecard-Kronzeuge bestätigt Anklage

Der frühere Wirecard-Manager Oliver Bellenhaus erhob am Mittwoch erstmals konkrete Anschuldigungen gegen Braun und schilderte ausführlich die Fälschung von Unterlagen und Umsätzen. „Das haben wir uns natürlich ausgedacht“, sagte Bellenhaus am sechsten Prozesstag über die Milliardenbuchungen auf Treuhandkonten in Südostasiens.