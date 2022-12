Wirecard-Prozess: Verteidiger weist Vorwürfe zurück

Nach Worten des Verteidigers hat keiner der 450 vernommenen Zeugen Braun beschuldigt. Es existiere keine Mail, keine Chat-Nachricht, die eine Täterschaft Brauns belegten, sagte Dierlamm. Der Anwalt beschuldigte seinerseits Oliver Bellenhaus, den mitangeklagten früheren Wirecard-Geschäftsführer in Dubai, maßgeblich an der Veruntreuung von Milliardenbeträgen beteiligt gewesen zu sein. „Herr Braun taucht in diesen Schattenstrukturen in keiner Weise auf.“