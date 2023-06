Wirtschaftsforscher: Privater Konsum erholt sich langsam

Berlin (dpa) - . Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) geht davon aus, dass die Menschen in Deutschland in diesem Quartal wieder mehr konsumiert haben. „Wir denken, dass der private Konsum sich erholt - aber zaghaft“, sagte DIW-Expertin Geraldine Dany-Knedlik am Donnerstag. Die verlangsamte Inflation habe dazu beigetragen, dass die Unsicherheit gemindert worden sei. „Wir sehen jetzt auch erste Tariflohnabschlüsse mit kräftigen Raten wie zum Beispiel im öffentlichen Dienst.“