Wissing nach Gespräch mit Musk über Twitter-Regeln zufrieden

Musk hatte Twitter im Oktober übernommen, das Führungspersonal ausgetauscht und umstrittene Änderungen vorgenommen. Mit großer Sorge habe er „Twitters Plattformregelungen, deren abrupte Änderungen und willkürliche Anwendung zur Kenntnis genommen“, schrieb Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold im Dezember in einem Brief an die EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde solle so schnell wie möglich die nötigen Prüfungen durchführen, um Twitter als „Gatekeeper“ (Torwächter) zu benennen. Als Gatekeeper gelten Unternehmen mit einer besonders starken Marktposition, die eine Reihe von Kriterien erfüllen. Für sie gelten besondere Auflagen, etwa Einschränkungen beim Umgang mit persönlichen Daten von Nutzern. Das entsprechende Gesetz, der Digital Markets Act, wird ab Mai anwendbar.