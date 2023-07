E-Autos zu teuer: „Habeck hat einen großen Fehler gemacht“

Müssen sich die deutschen Verbraucher dennoch nicht veräppelt vorkommen, wenn etwa ein VW ID3 in China ab 23 000 Euro zu haben ist, hierzulande aber ab 40 000?

VW ist in China in einer sehr schwierigen Lage. Wenn sie nicht reagieren, verlieren sie den wichtigsten Markt. Und reagieren heißt, größere Verluste in Kauf zu nehmen. VW kann nicht weltweit bei Elektroautos nur Verluste produzieren. Klar ist das für deutsche Verbraucher sehr ärgerlich, wenn in China Schleuderpreise gemacht werden, aber ohne Schleuderpreise schleudert sich VW in China aus dem Markt.