Immer mehr Apotheken lösen E-Rezepte ein

Berlin (dpa) - . Die Einführung des E-Rezepts kommt allmählich in die Gänge. Mehr als 80 Prozent der Apotheken in Deutschland seien mittlerweile in der Lage, hierbei elektronische Gesundheitskarten einzulesen und dann Medikamente auszuhändigen, teilt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) auf dpa-Anfrage mit.