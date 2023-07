300.000 Unterschriften gegen Schufa-Pläne

„Die freiwillige Weitergabe von Kontodaten ist aus unserer Sicht eine Fiktion“, berichtet Finanzwende-Geschäftsführer Mittler in Wiesbaden. Denn eine schlechte Bewertung durch die Schufa bedeute, dass die Betroffenen von wichtigen gesellschaftlichen Bereichen ausgeschlossen werden. Wer einen bestimmten Vertrag im Alltag braucht, werde der Einsicht in die Kontodaten notgedrungen zuzustimmen. „Gerade Menschen, die ein berechtigtes Interesse haben, ihren Schufa-Score zu verbessern, werden auf diesem Weg dazu getrieben, sensible Finanzdaten preiszugeben.“