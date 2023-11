Arbeitskräftemangel erfordert eine geregelte Zuwanderung

Wie reagieren die Betriebe?

Betriebe können ihre Beschäftigten im Winter in saisonale Kurzarbeit schicken, was vielerorts bereits passiert. Aber nach deren Ende am 31. März ist – beginnend mit dem Hochbau - ein böses Erwachen zu befürchten. Das Jahr 2024 wird der Knackpunkt für die weitere Entwicklung am Bau sein. Kapazitäten drohen dort wegzubrechen. Sie werden aber für die energetische Gebäudesanierung sowie den Bau von Infrastruktur und Wohnungen benötigt.