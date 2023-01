Alarmierender Azubi-Mangel in Rheinland-Pfalz

Auch im Handwerk fällt auf: Die Fachkräfte fehlen. Zudem sinken die Zahlen der Auszubildenden in den Betrieben pro Jahr verlässlich - der Anteil an Azubis aus dem Ausland wächst. Wo sieht die Handwerkskammer Verbesserungspotenzial? (© dpa | Patrick Pleul)

Historischer Tiefstand an Auszubildenden erreicht: So wenig neue Azubis gab es seit 1992 nicht mehr. Was Handwerkskammer und Landesregierung dem entgegensetzen und der DGB fordert.