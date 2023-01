Züge auf der Rhein-Strecke sind besonders unpünktlich

Der Frankfurter Hauptbahnhof und der Fernbahnhof am Flughafen sind laut „Spiegel“ mit 84.375 beziehungsweise 62.111 Ankünften mit weitem Abstand die wichtigsten Verkehrsdrehscheiben in der Region. 64 Prozent der Züge kamen am Hauptbahnhof der Main-Metropole pünktlich an, am Flughafen waren es 62 Prozent. Mannheim liegt bei 55.893 Ankünften mit einer Pünktlichkeitsquote von 57 Prozent dahinter. Das gilt auch für Mainz mit 20.127 Ankünften und einer Quote von 45 Prozent. Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt schneidet schlechter ab als der Bundesschnitt.