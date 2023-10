Biontech-Beraterin Katalin Karikó erhält Medizin-Nobelpreis

Karikó meldete ihr entscheidendes Patent gemeinsam mit dem US-Molekularbiologen Drew Weissman 2005 an: Es gelang ihr, RNA-Moleküle so zu modifizieren, dass sie in menschlichen Zellen nicht mehr von der Immunabwehr zerstört werden. Sie legte damit einen entscheidenden Grundstein dafür, dass Impfstoffe auf Basis von mRNA überhaupt wirken können. Karikó ist mittlerweile hochdekoriert. So erhielt sie im vergangenen Jahr zusammen mit Weissman den Rosenstiel Award, dann gemeinsam mit den Biontech-Gründern Uğur Şahin und Özlem Türeci den Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstaedter-Preis. Beide Auszeichnungen gehören zu den bedeutendsten Ehrungen in der medizinischen Grundlagenforschung. Viele Preisträger bekamen später den Medizin-Nobelpreis.