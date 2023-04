Biontech-Gründer unter „einflussreichsten Menschen der Welt“

In diesem Jahr kommen zwei weitere Unternehmenslenker hinzu, die außer dem Nobelpreis so ziemlich alles an renommierten Wissenschaftspreisen abgeräumt haben und die es bereits – 2021 während der Hochphase der Corona-Pandemie – auf die Titelseite des Time Magazines geschafft hatten: die Biontech-Gründer und Macher Özlem Türeci und Uğur Şahin. Sie sind 2023 in die Kategorie „Titanen“ – man könnte es im Deutschen am ehesten mit Giganten übersetzen – aufgenommen worden. In einer Reihe mit Elon Musk, Lionel Messi, Beyoncé oder Tik-Tok-Chef Shou zi Chew.