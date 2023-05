Biontech meldet Fortschritte bei Krebstherapie

Mainz. Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech sieht wesentliche Fortschritte in der Krebstherapie, kämpft aber weiter mit drastischen Umsatzrückgängen bei Covid-19-Vakzinen. „Wir bereiten den Beginn unserer ersten klinischen Phase-3-Studie im Bereich Onkologie vor”, kündigte Unternehmenschef Ugur Sahin bei der Vorlage der Quartalszahlen in Mainz an. Die letzte Stufe der Tests vor der Zulassung solle noch in diesem Jahr gestartet werden. „Der Fokus für dieses Geschäftsjahr liegt auf der Weiterentwicklung unserer Plattformen zur Behandlung solider Tumore sowie auf klinischen Programmen im Bereich Infektionskrankheiten mit weltweit hohem medizinischem Bedarf”, berichtete der Biontech-Mitgründer.