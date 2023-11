Biontech überrascht - und stemmt sich gegen Abwärtstrend

„Die gute Nachricht ist, dass die auf unserer Seite entstandenen Abwertungen bereits zu großen Teilen in unseren Finanzergebnissen im Geschäftsjahr 2022 sowie in geringerem Umfang in diesem Jahr enthalten waren“, sagte Finanzvorstand Jens Holstein. Zudem belasten die Abschreibungen von Pfizer in Höhe von 900 Millionen Euro die Mainzer den Angaben zufolge mit 600 Millionen Euro geringer. Allerdings haben diese Belastungen dazu geführt, dass Biontech seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr um satte 20 Prozent von fünf auf rund vier Milliarden Euro reduziert.