Boehringer schafft in Ingelheim Hunderte neue Arbeitsplätze

Fridtjof Traulsen, der künftige Deutschland-Chef von Boehringer, sieht für den Firmensitz in Ingelheim auch in Zukunft gute Wachstumsperspektiven. Das Unternehmen habe derzeit so viele Projekte in späten Phasen der klinischen Entwicklung wie noch nie. „Viele sind chemische Präparate in Tablettenform, die, sollten sie erfolgreich sein und zugelassen werden, in Ingelheim produziert werden. Und das sorgt am Standort dann für steigende Bedarfe in allen Bereichen“, sagte Traulsen dieser Zeitung. Er übernimmt zum 1. Januar 2024 den Vorsitz der Geschäftsführung der Boehringer Ingelheim Deutschland GmbH und tritt damit die Nachfolge von Sabine Nikolaus an, die nach 28 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand tritt. Konzernchef ist Hubertus von Baumbach.