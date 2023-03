Boehringer schafft in Ingelheim hunderte Arbeitsplätze

Der Boehringer-Firmensitz in Ingelheim (© Boehringer Ingelheim)

Der Boehringer-Firmensitz in Ingelheim (© Boehringer Ingelheim)

Der Personalbestand am Firmensitz wächst und wächst – und nähert sich einer besonderen Marke. Der Konzern schraubt in Ingelheim auch die Investitionen in atemberaubende Höhen.