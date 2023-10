Bundesweiter Streikaktionstag im Einzelhandel

Wiesbaden/Mainz. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten bundesweit zu einem Streikaktionstag aufgerufen, um Bewegung in die stockenden Tarifverhandlungen zu bringen. In einigen Supermärkten, Kaufhäusern und Bekleidungsgeschäften mussten Kunden längere Wartezeiten an der Kasse und beim Service in Kauf nehmen. „Wir proben für das Weihnachtsgeschäft. Denn wir wollen die Unternehmen nicht aus ihrer sozialen Verantwortung entlassen“, berichtet Marcel Schäuble, Verdi-Verhandlungsführer in Hessen.