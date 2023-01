Corona: Warum der Biontech-Impfstoff deutlich teurer wurde

Laut NDR, WDR und SZ und der ihnen vorliegenden Bestellliste war die Firma AstraZeneca mit rund 2,30 Euro pro Dose am günstigsten. Wobei die Uni Oxford, mit der der Impfstoff zusammen entwickelt wurde, auf den niedrigen Preis gedrungen hatte. Außerdem wurde der AstraZeneca-Impfstoff in Deutschland schon bald nicht mehr verwendet, weil es vor allem bei jungen Menschen teilweise gravierende Nebenwirkungen gab. Am meisten Geld verlangte Moderna für seinen Impfstoff mit zuletzt (im September 2021) knapp 29,70 Euro nach anfangs rund 19,50 Euro. Auch dieser Impfstoff, wie Biontech/Pfizer ein neuartiger mRNA-Impfstoff, wurde im Lauf der Pandemie also um rund 50 Prozent teurer. Johnson&Johnson kostete demnach rund sieben Euro, eine Dose Novavax rund 18,20 Euro.