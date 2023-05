„Datenhunger wird immer größer“

Wie weit reicht der Radius um Frankfurt?

Der Radius wird immer größer, da die Latenzzeiten sich verbessert haben. Auf der Ingelheimer Aue wollen die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden zusammen mit Green Mountain in diesem Jahr mit dem Bau eines Rechenzentrums mit einer Gesamtleistung von 80 Megawatt beginnen. Vor zwei Jahren wäre dieser Standort noch ausgeschlossen worden. Auf der anderen Seite ist der Atombunker in Hanau einem Google-Rechenzentrum gewichen. Das wird weitere Anbieter anziehen, wie zum Beispiel Data4, die mit dem Bau eines Rechenzentrums auf dem ehemaligen Gelände der Kaserne in Großauheim mehr als eine Milliarde Euro investieren will.