Die beste Idee Mittelhessens gewinnt

Das große Finale des Ideeco 2022 hat gezeigt: Erfindergeist gibt es reichlich an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und es gibt genug Potential, um Neues zu entdecken oder zu entwickeln. Die Nase vorn hatte der in Mittelhessen studierende Schwabe Simon Josenhans mit seinem Jungunternehmen "FESCHD": Josenhans hat eine Handyhalterung für Fahrräder entwickelt, die auch auf holprigen Wegen fest am Lenker bleibt - wie es der Name verspricht. Sparkassenchef Frank Dehnke lobte den Maschinenbau-Studenten bei der Siegerehrung in den Räumen der Sparkasse Oberhessen: "Ich bin selbst ein begeisterter Radfahrer und kenne die Thematik gut. Viele Halterungen sind schon nach kurzer Zeit locker oder es ist eine langwierige Fummelei, bis das Handy aus der Halterung genommen werden kann. Ich finde Ihre Entwicklung toll." Auch sei das Geschäftsmodell sehr vielversprechend durchdacht und der Verkauf schon im vollen Gange. Außerdem sei das soziale Engagement sehr lobenswert, denn für 50 verkaufte Handyhalter werde ein Fahrrad in Entwicklungsländern gesponsert.