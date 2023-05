Wegen des Bahnstreiks fallen die meisten RMV-Linien aus

Der RMV hat laut dpa vergangenes Jahr rund eine Million Euro an Kunden ausgezahlt, die Erstattungen im Rahmen der Zehn-Minuten-Garantie beantragt haben. Rund 470.000 Anträge seien gestellt worden, teilte der Verbund auf Anfrage mit. Im Vorjahr waren es rund 900.000 Euro und rund 430.000 Anträge. Kommen Busse oder Bahnen mehr als zehn Minuten zu spät an, können Fahrgäste vom RMV Geld zurückerhalten. Die Zahlen seien jedoch unter anderem deshalb nur sehr bedingt vergleichbar, da es vergangenes Jahr drei Monate lang das 9-Euro-Ticket gab, für dessen Inhaber die 10-Minuten-Garantie nicht galt. In diesem Zeitraum habe es nahezu keine Anträge gegeben, erklärte der RMV.