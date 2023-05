Erneut Streik im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz

Kaufland-Beschäftigte vor der Filiale in Mainz (© Sascha Kopp)

Verdi ist mit dem Angebot der Arbeitgeber nicht zufrieden. Deswegen wird in einigen Geschäften in Rheinland-Pfalz am Freitag wieder gestreikt. Welche Läden betroffen sind.