Flughafen Frankfurt im Stresstest

Womit rechnen die Experten am Flughafen?

Es wird voll am Flughafen, so viel steht fest. Bereits im Juni und damit noch vor dem Start der Sommerferien wurde bereits an drei Tagen die Schwelle von 200.000 Fluggästen überschritten. Mit 5,6 Millionen Passagieren liegt der Monatswert nur noch um 15,6 Prozent unter dem Niveau vor der Corona-Krise. Im gesamten Jahr 2022 war die Marke von 180.000 Reisenden nur an fünf Tagen erreicht worden. Am ersten Ferienwochenende 2023 wird in Frankfurt täglich mit mehr als 200.000 Passagieren gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Verkehrsanstieg um bis zu 25 Prozent.