Preise für Gebäudeversicherungen gehen weiter nach oben

Nach Angaben des Gesamtverbands der Versicherer (GDV) nimmt der Anpassungsfaktor, der für die Wohngebäudeversicherung mit gleitendem Neuwert gilt, in diesem Jahr gegenüber 2022 um 14,7 Prozent zu. Zum Vergleich: In den vergangenen zehn Jahren betrug das Plus im Schnitt drei Prozent. Der gleitende Neuwert eines Wohngebäudes gibt an, wie viel der vollständige Neubau dieses Gebäudes kosten würde. „Darüber hinaus wurden in der Sparkassenversicherung im Gegensatz zu manchen Konkurrenten aber keine Beitragserhöhungen vorgenommen“, versichert Oppermann.