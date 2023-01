Sprengungen: Banken prüfen Abbau gefährdeter Geldautomaten

Wiesbaden/Mainz/Berlin. Es vergeht kaum ein Tag in Deutschland, ohne, dass irgendwo ein Geldautomat in die Luft gejagt wird. Auch in der Region sind immer wieder Standorte von Regionalbanken betroffen. So zuletzt geschehen in Diedenbergen (Hofheim), Babenhausen, Raunheim (Hessen), Simmertal und Trierweiler (Rheinland-Pfalz). Die Banken haben bislang keine wirkliche Waffe dagegen. Denn die Täter rüsten auf. Wurden früher vor allem spezielle Gasgemische genutzt, um Geldautomaten zu sprengen, setzen sie auf ihren Beutezügen heute zunehmend sogenannte Festsprengstoffe ein, um an das Bargeld zu gelangen. Sprengstoffe, die auch das Militär verwendet. Nach Angaben der Polizei können viele Automaten mittlerweile explosives Gas neutralisieren und so eine Explosion verhindern.