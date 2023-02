Großinvestition: Biontech baut Werk in Marburg aus

Biontech ist mit seinem Corona-Impfstoff bekannt geworden und forscht auch an Krebstherapien. (© Boris Roessler/dpa)

Biontech ist mit seinem Corona-Impfstoff bekannt geworden und forscht auch an Krebstherapien. (© Boris Roessler/dpa)

Biontech verkündet das Engagement mitten in der Debatte um den Aufbau eines Forschungszentrums in Großbritannien. Wie viel Geld die Firma wofür in die Produktionsstätte steckt.