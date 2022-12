„Herbsteiner Urgestein“ verabschiedet

Als Wolfgang Staubach 1973 seine Ausbildung bei der damaligen AOK Lauterbach begann, war Willy Brandt Bundeskanzler und Bayern München Deutscher Fußballmeister. Einige Dinge ändern sich über so viele Jahre, andere nicht. Wolfgang Staubachs Weg führte ihn nach seiner Ausbildung in die Leistungsabteilung der AOK Vogelsberg, auch sie existiert in dieser Form heute nicht mehr, wo er von 1978 bis 1980 eine Fortbildung zum Diplom-Verwaltungswirt absolvierte. Einige Jahre später nahm er in seinem ersten Chefsessel Platz. Von 1988 bis 1994 war Staubach Geschäftsstellenleiter im Vogelsbergkreis. Nach der Fusion der verschiedenen hessischen AOKs zur AOK Hessen leitete er unterschiedliche Standorte: Alsfeld und Lauterbach, wo es noch heute AOK-Beratungscenter gibt, aber auch Schlitz und Homberg/Ohm. 2006 trat er nach zwölf Jahren als Gesicht der AOK im Vogelsbergkreis etwas kürzer und wurde Kundenberater mit besonderen Aufgaben in Lauterbach. Diesen Job übte er bis zum Schluss aus. Ende November ging Wolfgang Staubach nach fast 50 AOK-Jahren in den Ruhestand.